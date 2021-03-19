Варшава, , 07:39 — REGNUM Сотрудники Института опроса общественного мнения (CBOS), базирующегося в Варшаве, провели социологическое исследование на предмет отношения населения Польши к представителям разных национальностей. Соответствующие результаты обнародовала Polskie Radio.

Респондентам представили 22 нации и спросили, к каким из них опрашиваемые относятся положительно. В результате среди лидеров оказались жители Чехии (63% выразили к ним положительное отношение), Италии (62%), Словакии (61%), США (60%) и Венгрии (60%).

Чуть меньше респондентов испытывают симпатию к испанцам (57%), хорватам (55%), норвежцам (54%), а также англичанам (52%), французам (50%), голландцам (49%), литовцам (49%) и белорусам (47%).

На более низком уровне симпатии жителей Польши оказались к представителям Германии (к ним позитивное отношение выразило всего 43%). За ними идут граждане Украины, Китая и Израиля — все набрали около 40% симпатий.

В самом низу списка по уровню симпатий в Польше оказались цыгане и арабы. К ним положительное отношение выразили 26% и 24% соответственно.

Опрос проводился в смешанном формате при репрезентативной выборке взрослых жителей Польши в количестве 1 040 человек. Время его проведения: с 8 по 12 марта.