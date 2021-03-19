Оренбург, , 07:38 — REGNUM Прокуратура Оренбурга подала в суд иск, в котором требует привести муниципальные дороги в нормативное состояние. На 68 улицах выявлены разрушения, выбоины, просадки асфальта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В адрес заместителя главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству внесено представление с требованием устранить недостатки. В прокуратуре подчеркнули, что выявленные нарушения федерального законодательства являются недопустимыми и влекут нарушение прав и законных интересов граждан в сфере безопасности дорожного движения.

Кроме того, в суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга. Чиновники не приняли мер к устранению выявленных ранее недостатков технического состояния более 200 участков городских дорог. Прокурор потребовал проведения ремонта.

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