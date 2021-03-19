Женева, Швейцария, , 07:38 — REGNUM Власти Китая выступают против вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом соблюдения прав человека, заявил постоянный представитель Китая при женевском отделении ООН Чэнь Сюй на 46-й сессии Совета организации.

«Мы выступаем против политизации прав человека и двойных стандартов», — сказал китайский дипломат.

Он напомнил, что невмешательство во внутренние дела суверенных государств — это ключевой принцип, закрепленный в уставе ООН, и его должны придерживаться все члены организации.

Напомним, Китай последовательно критикует американские власти за попытки повлиять на политические процессы внутри страны, а также в других государствах. Так, летом 2020 года китайское общество по изучению прав человека обнародовало статью, которая на конкретных примерах разоблачает американскую трактовку прав человека и правозащитной деятельности.

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