19 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Основными темами прошедшей недели, наиболее обсуждаемыми жителями Якутии в соцсетях и телеграм-каналах, были: внесённый в Госдуму, а затем отозванный законопроект о безнадзорных животных, чехарда с кандидатами на выборы главы Якутска и горящий полигон твёрдых бытовых отходов.

Валерия Иванова, , 09:21 — REGNUM «Живодёрский» законопроект?

Бездомные животные Иван Шилов © ИА REGNUM

Группа депутатов Государственной думы от «Единой России», среди которых и Галина Данчикова (депутат от Якутии), внесла законопроект, которым предлагалось отменить обязательный выпуск бездомных животных на волю после их стерилизации. «Живодерский» законопроект отозван авторами из-за общественного резонанса.

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Зоозащитники встали плотными рядами, в выражениях не стеснялись. Авторов законопроекта уже заклеймили «кровожадными единороссками»:

«Какие «милые» «заботливые» дамы, надеюсь, и им в старости найдётся столь гуманный приют, какой они предлагают сейчас для зверушек».

Якутяне, наоборот, активно поддержали инициативу и с негодованием отнеслись к отзыву.

«Удобно быть добренькими, когда не сталкивался и не видел бездомные стаи», — написали жители Якутии.

Бездомные собаки Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«На севере, когда — 50, как можно отпустить собаку в среду обитания. Это означает смерть от голода и от холода, лучше усыплять, так гуманнее будет».

«На севере иначе нельзя бороться с бродячими собаками, так как их содержание очень дорого. Нет средств, поэтому усыплять».

«В нашем отдельно взятом городе иметь столько бесхозных собак просто немыслимо! Лично я со своей дачи пешком до автобуса хожу как через линию фронта…» — пишут подписчики Sakhaday.

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В довершение сказанного, стало известно, что утром 15 марта в якутском Среднеколымске три собаки набросились на учениц 6-го класса. Собаки истерзали одежду детей, а у одной из девочек оказалась рана ноги. Школьницам чудом удалось спастись.

«Дети должны быть ценнее собак», — пишет Хм.

На сегодняшний день в пункте передержки в Якутске содержатся 297 безнадзорных животных.

«Борьба между зоозащитниками и обывателями, которые настроены против собак, давно уже перешла в политическую плоскость. При этом активных людей, настроенных против бездомных животных, очень мало. Одобрение убийства животных все-таки идет вразрез с современными представлениями. Многие настроены индифферентно, своих проблем хватает. А зоозащита — это уже давно активная сила», — считает эксперт Сергей Витте.

Домашняя собака на выгуле Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Пользователь Декабрист «Собаки — это не игрушки, захотел — завёл, надоело — выбросил. И властям надо построже к хозяевам: проверки, штрафы (при ненадлежащем содержании, уходе). А бродячих, как это ни печально, надо усыплять. Это будет гуманнее и по отношению к самим собакам. До лучших времен».

Якутяне считают, что если сейчас власти не сформулируют свою позицию по этой теме, то в предвыборный период эта рейтинговая тема станет лакомым куском для оппозиционных партий.

Кто кого и за кого переагитирует

Политический расклад на выборах в мэры Якутска стремительно, практически ежечасно меняется.

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18 марта один из претендентов Владимир Федоров («Партия дела»), которого ТИК сняла с выборов, в соцсетях написал, что прекращает борьбу и готов возглавить предвыборный штаб другого кандидата, Виталия Обедина («Справедливая Россия»):

Виталий Обедин. Facebook.com/obedin2v

«Я принял решение: готов возглавить штаб Обедина и вместе с ним идти на выборы. Я подал отзыв на свой иск на восстановление в качестве кандидата, т.к. восстановят все равно за пару дней до выборов — полноценно вести кампанию предвыборную не смогу».

Обедин, в свою очередь, обратился к кандидату от КПРФ Савве Михайлову с предложением присоединиться к его команде. Михайлов сначала на этот счёт выразил удивление и призывал Виталия Обедина снять кандидатуру в его пользу.

«Ждём, когда Обедин снимется в пользу Саввы, а потом Савва снимется в пользу кого-то ещё», — пишут комментаторы.

Но уже 19 марта Михайлов опубликовал пост, признавая, что «Обедин хороший журналист, но быть хорошим хозяйственником — это не статьи писать», и сделал предложение оппоненту: «Призываю Виталия Обедина снять кандидатуру в мою пользу».

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«Чем бы ни закончилась ситуация со снятием кандидатов с выборов мэра Якутска, этот повод должен стать толчком для широкой общественной дискуссии о реформе российского избирательного законодательства», — написала в инстаграм экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Сардана Авксентьева якутск.рф

В соцсетях рассылается информация, что в Якутске в магазинах появились яйца местной птицефабрики с призывом голосовать за одного из кандидатов. На предприятии сказали, что, видимо, кто-то пошутил, поставив этот штамп.

«Не выборы мэра, а фрик-шоу», — подвёл итог подписчик Николай.

Горит всю зиму

С 13 марта и всю рабочую неделю тушат городскую свалку отходов в Якутске. Чиновники в релизах пишут, что полигон только начал гореть, но местные жители заверяют, что свалка дымится всю зиму.

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«Был туман, вот и не видно было, а запах давно чувствуется», — заявил Очевидец.

«Всю зиму горела эта свалка, только к весне начали проверять», — написал Triger.