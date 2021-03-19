Редвуд-Сити, США, , 07:33 — REGNUM Компания Crystal Dynamics вряд ли выпустит загружаемое дополнение (DLC) к игреMarvel's Avengers про Человека-паука раньше лета 2021 года. Об этом 19 марта сообщает портал Game Rant.

С соответствующим заявлением выступил глава студии Скотт Амос, он добавил, что сотрудники Crystal Dynamics работают над этим дополнением «прямо сейчас». Издание обратило внимание, что Амос при этом не обозначил более конкретные сроки релиза этого DLC.

Напомним, ранее Скотт Амос заявил, что дополнение про Человека-паука получить лишь PlayStation-версия Marvel's Avengers. Стоит отметить, что многие владельцы ПК и консолей Xbox выразили разочарование по этому поводу.

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