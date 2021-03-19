Никосия, , 07:33 — REGNUM Обязательное прохождение карантина для пребывающих на Кипр российских туристов будет отменено с 1 апреля. Об этом заявил министр туризма страны Саввас Пердиос, 18 марта сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Это связано с решением кипрских властей внести Россию с указанной даты в так называемую «красную» категорию стран, перечень которых составлен в соответствии с эпидемиологической ситуацией. В настоящее время для Кипра РФ находится в «серой» категории.

С 1 апреля прибывающие из России путешественники будут обязаны за 24 часа до вылета зарегистрироваться на интернет-портале Cyprus FlightPass. Корме того, им необходимо сдать дважды ПЦР-тесты на коронавирус: перед вылетом и по прибытии в страну.

Как сообщило ИА REGNUM, 15 марта власти Кипра внесли РФ в список так называемой «серой» категории по эпидемической ситуации.

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