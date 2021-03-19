Чита, , 07:32 — REGNUM В Забайкальский край для обсуждения вариантов газификации края прибыла делегация представителй компании «Газпром». По словам главы региона Александра Осипова, это может дать значительный импульс в экономическое и социальное развитие, решить многие экологические проблемы. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

«Этот вопрос несёт за собой ещё ряд сложных моментов: удаленность, большие и протяженные расстояния в Забайкальском крае, убыточность эксплуатации газотранспортной системы при обычном подходе. Сегодня есть новые технологии. Самое главное, что мы рассчитываем на газификацию именно как на импульс развития, и есть позиция Президента страны и других руководителей — газифицировать Забайкалье», — пояснил губернатор Забайкалья.

Александр Осипов также отметил, что такие проекты проектируются и рассматриваются с учётом всех аспектов: от экономических до инженерных.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта, в в ходе совещания, проведённого по видеосвязи, глава правительства России Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить дорожную карту по газификации Забайкалья и Бурятии с учетом их специфики.

По его словам, уровень газификации в ДФО очень низкий, необходимо исправлять эту ситуацию, одно из возможных решений — использование сжиженного природного газа.

Читайте также: Забайкалье и Бурятия перейдут на сжиженный газ