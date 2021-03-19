Абакан, , 07:29 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 19 марта в правительстве республики.

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За всё время в регионе выявлено 21 642 носителя коронавируса. Выздоровели 20 896 человек, в том числе 22 — за сутки.

Амбулаторное лечение проходят 138 человек, в стационарах находятся 117 пациентов, в том числе 22 — в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены четыре пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Хакасии выявили 20 носителей коронавируса, выздоровели 44 человека.

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