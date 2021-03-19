Тюмень, , 07:28 — REGNUM На выборы депутатов Тюменской областной думы затратят из бюджета 402,9 млн рублей. Соответствующую строку в законе «Об областном бюджете на 2021» одобрили парламентарии региона.

На эти деньги исполнительные органы государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также избирательные комиссии трёх регионов будут осуществлять организационно-технические мероприятия по обеспечению участия избирателей в выборах депутатов межрегионального парламента.

Напомним, выборы в Тюменскую областную думу седьмого созыва намечены на сентябрь 2021 года.