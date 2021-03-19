Южно-Сахалинск, , 07:27 — REGNUM С воскресенья 21 марта на погоду на Сахалине и Курилах окажет влияние циклон с Японского моря — ожидается потепление и снег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Сахалинском УГМС».

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В субботу 20 марта в регионе осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от — 10 до — 15 °C. В северных долинах будет холоднее — до — 22 градусов. Днём воздух прогреется — от 0 до — 5 °C. На юге будет ещё теплее — до +4 градусов. На Курилах температура воздуха ночью составит — 2 … — 7 °C, днём — — 3 … +2°С.

В воскресенье к югу Сахалина подойдёт циклон с Японского моря, который принесёт с собой небольшой снег. В понедельник 22 марта циклон наберёт силы и переместится в Охотское море. Снег начнётся ночью на юге, а днём — на севере. Ветер усилится до 18 м/с. Под влиянием циклона ночью в островном регионе потеплеет на 4−9°.

На Курилах в понедельник 22 марта пройдёт мокрый снег с дождём, ветер усилится до 25 м/с, температура воздуха составит 0 … +5°С.

К середине следующей рабочей недели синоптики обещают улучшение погоды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде введен режим повышенной готовности из-за растущих рисков подтопления талыми водами, к которым могут привести весенние паводки.