Пермь, , 07:25 — REGNUM В Перми возбудили уголовное дело после гибели женщины, на которую обрушилась снежная масса с кровли многоквартирного дома, сообщает СУ СКР по Пермском у краю

Следователи усмотрели признаки преступления по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

По данным следствия, инцидент произошёл днем 18 марта в Дзержинском районе города. Женщина проходила мимо дома. Когда на нее с кровли обрушилась снежная масса. В результате пермячка получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия. Следователи считают, что ЧП произошло из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание жилого многоквартирного дома.

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