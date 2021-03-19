Чита, , 07:22 — REGNUM Забайкальские энергетики восстановили нарушенное штормовым ветром энергоснабжение в регионе. Об этом 19 марта сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

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«Работали в авральном режиме все эти дни. Наверняка будут ещё появляться точечные заявки по отдельным домам и улицам, нанесён большой урон и без того изношенным сетям. Но уже предстоит не такой большой объём работ по краю, поэтому восстанавливать будут оперативнее», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, стал причиной локальных нарушений энергоснабжения в Забайкальском крае: без света остались 6,5 тысячи человек в десяти населённых пунктах.

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