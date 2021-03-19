Село Шахи, Алтайский край, 19 марта, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Информацию о зарплате в 14 тысяч рублей у сельского педагога подтвердили в комитете по образованию и молодежной политике Павловского района Алтайского края. Там отметили, что сумма зависит от совокупности дополнительных выплат.

Ника Егорова Зарплата

«Так, в районе средняя зарплата у педработников в январе—феврале 2021 года составила 33 800 руб. Например, 19 часов без федерального классного руководства в месяц — 25 675,81 руб., 18 часов — 22 822,38 руб., 8 часов — 13 285,04 руб.», — пояснили в комитете.

Что касается заработка учителя, которая сообщила в соцсетях о размере своей зарплаты, то она действительно невысока и составила 14,2 тыс. рублей в среднем в 2020 году, пояснили чиновники. Они также выяснили, что в 2020 году общее количество часов у этого педагога составляло 12,5, а в 2021 году женщина дополнительно начала вести ОБЖ, общее количество часов увеличилось до 18,5. Соответственно, и зарплата в 2021 году стала чуть больше в связи с индексациями — 16,9 тыс. рублей.

В комитете по образованию и молодежной политике Павловского района также отметили, что официальных жалоб и обращений от педагогов о неправильно начисленной зарплате не поступало, деньги выплачивают своевременно.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях преподаватель сельской школы Екатерина N., проживающая в селе Шахи Павловского района Алтайского края, написала о том, что она преподает географию в 5—11-х классах и замещает учителя ОБЖ в 5—10-х классах, её доход при этом составляет лишь 14 тысяч рублей в месяц.

За вычетом расходов на дорогу до дома, еду и товары первой необходимости в остатке у учителя остаются только три тысячи рублей, которые уходят на ипотеку. По словам преподавателя, люди просто боятся сказать, что им за что-либо недоплачивают, и работают — кто-то за «отгулы», а кто-то за спасибо.

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