Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Китайская делегация, прибывшая на встречу с американскими дипломатами в город Анкоридж в штате Аляска, якобы собралась «играть на публику», используя в рамках мероприятия «театральные и драматические жесты». Об этом 18 марта изданию Politico заявил представитель администрации США.

По его словам, китайская сторона планировала игнорировать тему разговора и для этого нарушила протокол, что выражалось в двухминутных заявлениях со стороны каждого делегата в начале заседания. При этом представитель Вашингтона отметил, что американская сторона согласилась на подобный формат переговоров.

Он добавил, что члены делегации США продолжили мероприятие, понимая, что дипломатический диалог часто направлен на внутреннюю аудиторию.

Как сообщило ИА REGNUM, 19 марта один из членов делегации Китая, прибывшей на переговоры в Анкоридж, заявил, что США провели недружелюбный прием, противоречащих стандартам дипломатической этики.

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