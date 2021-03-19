Москва, , 07:10 — REGNUM Мессенджер WhatsApp способен отслеживать действия пользователей и «программировать» поведение человека, сообщили эксперты Главного радиочастотного центра (организация входит в структуру Роскомнадзора).

В опубликованных ими материалах говорится, что WhatsApp в начале января 2021 года внёс изменения в свои «Условия использования» и «Политику приватности», получив дополнительные возможности для контроля среди пользователей.

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«Если разрешен доступ к камере и микрофону, приложение, теоретически, может вести запись без ведома пользователя в любой момент времени», — отметили в центре.

Кроме того, WhatsApp является мессенджером в социальной сети Facebook, а эта компания подчиняется правопорядку США. Поэтому «спецслужбы имеют бесконтрольный дискреционный доступ к содержанию коммуникаций» пользователей, отмечают российские эксперты.

Ещё одной опасностью WhatsApp может стать применение современных технологий для того, чтобы запрограммировать пользователя специально подаваемой информацией. «Применяя технологии искусственного интеллекта, (мессенджер может — ред.) не только просчитывать поведение пользователя, но и программировать его определенным образом, воздействуя на чувствительные для пользователя «триггеры» специально подаваемой информацией», — заключили в центре.

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