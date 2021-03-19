Лос-Анджелес, США, , 07:07 — REGNUM Николай Костер-Вальдау и Джейми Фокс снимутся в новом боевике «Бог — это пуля» (God Is A Bullet). Об этом 19 марта сообщает портал Cinema Bend.

В качестве режиссёра и сценариста проекта выступит Ник Кассаветис, ранее снявший фильмы «Дневник памяти», «Джон Кью», «Дух мщения», «Альфа Дог» и «Другая женщина». В основу картины ляжет одноимённая книга писателя Бостона Терана.

Костер-Вальдау исполнит роль детектива, охотящегося под прикрытием за сатанинским культом, который убил его жену и похитил дочь. Джейми Фокс исполнит роль «перевозчика», который по сюжету является ключевым второстепенным персонажем.

Напомним, Николай Костер-Вальдау сыграл Джейме Ланнистера в популярном сериале «Игра престолов». В 2020 году на экраны вышел фильм «Договор молчания», в котором актёр исполнил роль охотника, который вместе с шерифом выслеживает предполагаемого убийцу своей дочери.

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