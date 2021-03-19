Анкоридж, США, 19 марта 2021, 07:07 — REGNUM Соединенные Штаты вели себя недружелюбно на переговорах с китайской делегацией, прибывшей в Анкоридж на переговоры, передает телеканал CCTV.
«Это был недружелюбный прием, противоречащий нормам дипломатической этики», — приводит телеканал слова одного из членов делегации КНР.
В свою очередь, американская сторона обвинила Китай в нарушении протокола переговоров. Тем не менее ожидается, что мероприятия с участием китайской и американских делегаций на Аляске продолжатся.