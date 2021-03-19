Мурманск, , 07:09 — REGNUM В Военно-морском музее Северного флота ВМФ России в Мурманске 18 марта открылась экспозиция, посвящённая историко-культурному проекту «Главный фасад России. История, события, люди». Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Совместный арктический проект уже третий год подряд успешно реализуется Северным флотом и Русским географическим обществом (РГО). Обнаруженные в ходе комплексных экспедиций СФ и РГО по изучению Арктики уникальные исторические артефакты первым посетителям выставки представил капитан третьего ранга Дмитрий Мясников, в 2020 году возглавлявший один из экспедиционных арктических отрядов.

«Экспедиция Северного флота и РГО сезона 2020 года проследовала по пути исчезнувшего «Геркулеса» Владимира Русанова, по местам зимовки пропавшего без вести барона Эдуарда Толля и других полярных исследователей. За время похода участники экспедиции преодолели более одиннадцати тысяч морских миль, совершили 33 высадки, нашли 125 уникальных артефактов. Впервые в истории арктических походов экспедиция обогнула архипелаг Северная земля с севера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в экспозиции представлены исторические находки, обнаруженные в ходе исследований на архипелагах Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова, Земля Франца-Иосифа, полуострове Таймыр и острове Врангеля.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот (СФ) ВМФ России совместно с Русским географическим обществом (РГО) в июле — августе 2021 года продолжит исследование архипелага Новая Земля.

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