Тюмень, , 07:03 — REGNUM В Тюмени планируют открыть пять новых заправок компримированным газом. Об этом сообщает Центр управления регионом.

До конца 2021 года появится два новых места, где можно заправить машину газом. Колонки установят на ул. Щербакова и Ялуторовском тракте. Всего до конца 2024 года планируют построить пять подобных станций.

В Тюмени отмечается высокий спрос на «голубое топливо» для транспорта. На единственной метановой заправке в городе постоянно выстраиваются очереди, отмечают тюменцы в социальных сетях. ЦУР зафиксировал обращение тюменца в комментариях на странице губернатора.