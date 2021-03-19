Нанкин, Китай, , 07:02 — REGNUM Международная исследовательская группа во главе с китайскими учеными обнаружила окаменелости деревьев, возраст которых составляет 300 млн лет, на угольном месторождении во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Нанкинского Института геологии и палеонтологии при Китайской академии наук, вид, Paratingia wuhaia, с плодовыми гроздьями, похожими на сосновые шишки, а также листьями, похожими на листья ели, был одним из основных растений, образующих уголь.

Район, в котором были найдены окаменелости, являл собой болотистый около 300 млн лет назад, сказал представитель института Ван Цзюнь, который возглавлял исследования. Внезапное и мощное извержение вулкана привело к окаменению большого количества древних растений в этом районе, включая деревья Paratingia wuhaia, добавил он.

Вид является переходным растением между споровыми и голосеменными растениями. Он прожил 110 млн лет после появления современных семенных растений. Этот вид вместе с другими растениями в болотных лесах образовывал уголь. Исследование было опубликовано в журнале PNAS.