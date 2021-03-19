Тегеран, , 07:30 — REGNUM 18 марта посол Ирана в Баку Аббас Мусави встретился с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым, чтобы обменяться мнениями о расширении культурных связей между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе встречи министр культуры Азербайджана поздравил иранцев с Новрузом и указал на давние общие традиции двух государств, выразив поддержку позиции Ирана в отношении общности культур народов региона.

Он также высоко оценил позицию Ирана в недавнем военном конфликте между Азербайджаном и Арменией из-за международно признанной азербайджанской территории Нагорного Карабаха.

Керимов заявил, что его страна готова сотрудничать с Исламской Республикой по различным вопросам, включая защиту общего культурного наследия, каспийских гирканских лесов и исторических мест, таких как мост Ходжа-афарин.

Охарактеризовав персидского поэта Незами Гянджеви как наследие всего человечества, министр культуры предложил Тегерану сотрудничать в работе над его произведениями, в том числе рукописями.

Посол Ирана, в свою очередь, отметил высокий уровень сотрудничества между Ираном и Азербайджаном, заявив, что отношения между двумя странами являются истинным примером «одной нации, двух государств».