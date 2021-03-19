Новосибирск, , 06:57 — REGNUM В Новосибирской области в 2020 году на поддержку фермеров было направлено 620 млн рублей по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В том числе 222 миллиона — в виде грантов. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

В министерстве уточнили, что в 2021 году сумма грантов на развитие малого бизнеса в сельском хозяйстве региона превысит 265 млн рублей. В дополнение к грантам для начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и сельхозкооперативов, а также грантам «Агростартап», впервые будет выдан новый вид гранта — «Агропрогресс». Его сумма составит 25 миллионов рублей.

«Темпы роста производства продукции в фермерских хозяйствах сейчас вдвое выше, чем в сельхозпредприятиях. Если сравнивать с 2012 годом, который мы берем за отправную точку, потому что именно тогда появилась системная поддержка фермеров, то производство продукции выросло в 4,5 раза. Поголовье скота в фермерских хозяйствах увеличилось в четыре раза, производство молока — в три раза, посевная площадь — на 50%», — прокомментировал заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Владимир Пахомов.

Отметим, что за 2020 год в регионе зарегистрировано 113 новых фермерских хозяйств.