Тегеран, , 07:57 — REGNUM Семь иранских рыбаков, задержанных пакистанскими силами безопасности по обвинению в проникновении в территориальные воды страны, были освобождены из тюрьмы в Карачи и возвращены на родину. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 18 марта.

Генеральное консульство Ирана в Карачи отметило, что в результате дипломатических усилий миссии еще семь иранских моряков были освобождены. Рыбаки вылетели в Тегеран из аэропорта Карачи рейсом авиакомпании Iran Air.

Рыбаки были арестованы пакистанскими морскими силами безопасности по обвинению в незаконном проникновении в территориальные воды страны. В общей сложности власти Пакистана освободили 101 иранца, вернув иранских граждан своим семьям.

Ранее генеральный консул Ирана в Карачи Ахмад Мохаммади заявил на отдельных встречах с пакистанскими официальными лицами, что просит местные власти быть более снисходительными к халатности иранских рыбаков.