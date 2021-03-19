Лондон, , 06:56 — REGNUM Благодаря огромным инвестициям в науку Китай является двигателем научного роста и центром притяжения сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, судя по рейтингу Nature Index 2021 Asia-Pacific, приложении к журналу Nature science, передает 18 марта агентство Синьхуа.

С 2015 года доля Азиатско-Тихоокеанского региона в мировом производстве, по версии Nature Index, выросла с 26,9% до 34,3%, причем более 98% прироста приходится на Китай. Постоянные и огромные инвестиции Китая в науку сделали его не только центром притяжения для научных партнерств, но и двигателем научного роста региона, вытеснив Японию, говорится в приложении.

Среди 30 учреждений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые достигли наибольшего увеличения своей доли Nature Index с 2015 года, первые 29 находятся в Китае.

Тем временем исследовательские партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе также смещаются в сторону Китая. Согласно индексу, американо-китайское исследовательское партнерство, измеряемое по шкале Nature Index Collaboration Score, выросло на 56% с 2015 года.

Nature Index отслеживает вклад в научные статьи, опубликованные в 82 высококачественных естественнонаучных журналах, выбранных независимой группой исследователей.