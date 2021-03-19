Тегеран, , 08:02 — REGNUM Иранский короткометражный фильм «Цыпленок» режиссера Биджана Араби и продюсера Сейеда Мазиара Хашеми примет участиев конкурсной секции Гонконгского международного кинофестиваля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 18 марта.

45-й Гонконгский международный кинофестиваль пройдет в Китае с 1 по 12 апреля 2021 года. В указанный период иранский фильм режиссера Биджана Араби будет показан в конкурсной секции короткометражного кино.

Фильм рассказывает историю иранской кухарки и нелегальной афганской иммигрантки, которые работают в пограничном кафе. Со временем девушки начинают ощущать духовную близость друг к другу.

Чтобы спасти больную афганскую девочку от торговцев людьми, иранке ничего не остается, как отправиться в женскую тюрьму любыми средствами, где она сможет получить медицинскую страховку и бесплатно сделать операцию, однако планы не увенчались успехом.