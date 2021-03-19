Тегеран, , 08:18 — REGNUM 18 марта министр обороны Ирана заявил, что Исламская Республика будет твердо стоять в вопросе укрепления своего ракетного потенциала в соответствии с оборонительными планами в предстоящем календарном году (начинается 21 марта). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Бригадный генерал Амир Хатами сделал это заявление на виртуальной встрече с высшими должностными лицами министерства обороны, отметив, что Иран добился значительного прогресса в оборонной промышленности в текущем году, несмотря на существующие препятствия и ограничения.

По его словам, Ирану удалось достичь своих целей во всех оборонных отраслях в течение текущего иранского календарного года (заканчивается 20 марта), несмотря на враждебные действия со стороны ряда стран.

Отметив, что боевые действия против Ирана в стратегических областях будут продолжаться, он подчеркнул: «В региональных областях, а также в вопросе оборонной и ракетной мощи (страны)… мы будем продолжать двигаться к великим целям».

Министр обороны также упомянул о так называемом максимальном давлении США, заявив:

«В этом году правительство США во главе с Дональдом Трампом сделало все возможное, чтобы оказать максимальное давление на Исламскую Республику, однако в конце концов именно Трамп был отстранен от власти».