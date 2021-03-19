Лос-Анджелес, США, , 06:54 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. не позволила Заку Снайдеру вставить Зелёного Фонаря в фильм «Лига справедливости». Об этом 19 марта сообщает портал Screen Rant.

Режиссёр рассказал журналистам, что его первоначальный замысел состоял в том, что Джон Стюарт (Зелёный Фонарь) должен был в конце картины встретиться с Брюсом Уэйном (Бэтмен), однако Warner Bros. запретила реализовывать эту идею. В результате режиссёр заменил Стюарта на Марсианского Охотника.

«Мы сняли версию этой сцены с Зеленым Фонарём, но студия действительно поругалась со мной, — пояснил Снайдер, — они сказали: «У нас есть планы на Джона Стюарта, и мы хотим выйти с собственным анонсом».

Напомним, премьера кинокомикса «Лига справедливости» в версии Зака Снайдера состоялась 18 марта 2021 года на потоковом сервисе HBO Max. Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм получил лучшие оценки на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes, чем версия картины Джосса Уидона.

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