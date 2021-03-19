Тегеран, , 08:21 — REGNUM Соединенные Штаты открыты для обсуждения обмена заключёнными с Ираном, заявила заместитель официального представителя Госдепартамента США Джалина Портер. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 марта.

«Соединенные Штаты открыты для обсуждения обмена заключёнными с Ираном. Конечно, это лишь один из многих вопросов, которые мы хотели бы обсудить с Исламской Республикой, однако мы открыты для дальнейших переговоров», — сказала Портер в ходе еженедельного брифинга, когда её спросили о предложении Тегерана произвести обмен заключёнными двух государств.

9 марта официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что Иран готов к обмену заключёнными с Соединенными Штатами. Выступая перед журналистами на своей еженедельной пресс-конференции, он отметил, что для Ирана важно понимать, насколько новая администрация США серьезно пересмотрит политику предыдущей власти.