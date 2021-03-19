Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Специалисты американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) успешно завершили огневые испытания четырёх двигателей ракеты-носителя Space Launch System. Трансляция велась 18 марта на сайте агентства.

Испытания проходили на полигоне в штате Миссисипи. Двигатели установили на специальную опору в пределах испытательного комплекса, и после запуска они работали почти восемь минут. После этого ведущий трансляции NASA сообщил, что раннего отключения двигателей не произошло, и это является «хорошей новостью».

Подготовка двигателей осуществляется в рамках проекта «Артемида». Он предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли. Предполагается, что Space Launch System доставит на Луну корабль «Орион» с экипажем на борту в течение следующих нескольких лет.

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