Вьентьян, , 06:52 — REGNUM Более 40 тыс. жителей Лаоса привились первой дозой вакцины против коронавирусной инфекции, сообщает Лаосское новостное агентство.

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Сообщается, что первыми прививки получили медработники, сотрудники миграционных служб и пограничники. В частности, вакцину получили 13 тыс. медицинских работников, 22,7 тыс. жителей из групп риска, а также более 4 тыс. должностных лиц.

В минздраве Лаоса отметили, что вакцинация жителей страны против COVID-19 является приоритетной задачей в области здравоохранения. Ожидается, что второй этап вакцинации будет проходить с середины марта по первую декаду апреля. Всего за 2021 год власти намерены привить 20% жителей Лаоса.