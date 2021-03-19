Чита, , 06:51 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 393 человека, причём 72 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 38 818 пациентов (+111 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 782 человека (+3 пациента за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 62 (за сутки данные не изменились) находятся в тяжелом состоянии, 21 (— 4 за сутки) подключён к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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