Тегеран, , 07:50 — REGNUM 18 марта посол Исламской Республики Иран в Пакистане, поздравляя маршала авиации Захира Ахмада Бабара с назначением на пост начальника штаба военно-воздушных сил, заявил, что его страна готова расширять сотрудничество с пакистанскими ВВС (PAF). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сейед Мохаммад Али Хоссейни в своем твиттере написал: «Поздравляю и желаю всего наилучшего маршалу авиации Захиру Ахмаду Бабару по случаю его назначения на должность начальника штаба ВВС Пакистана. Рассчитываем на тесное сотрудничество и дальнейшее укрепление связей между военно-воздушными силами наших братских стран.

«Между тем хотел бы выразить благодарность бывшему командующему ВВС Пакистана маршалу авиации Моджахеду Анвару Хану за укрепление отношений между военно-воздушными силами во время его пребывания на своём посту», — заявил он далее.

Ранее официальный представитель пакистанских военно-воздушных сил в своем заявлении сообщил, что новоназначенный командующий ВВС страны поступил на службу в 1986 году в качестве летчика-истребителя и командовал оперативной авиабазой истребительной эскадрильи и региональным воздушным командованием.

До настоящего времени Захир Ахмад Бабар занимал должность заместителя начальника Управления штаба ВВС.