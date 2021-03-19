Екатеринбург, , 06:51 — REGNUM В Екатеринбурге разгорается очередной похоронный скандал. Родственники скончавшейся горожанки заявили о том, что представители ритуальной службы отказались выдать им документы до тех пор, пока не получат денег, пишут СМИ.

По данным Е1.ru, у местной жительницы Ксении Ж. 7 марта умерла мать. Гражданка вызвала скорую помощь и сразу после неё прибыл ритуальный агент, который представился судмедэкспертом. Сын умершей заплатил ему три тысячи рублей за перевозку тела в морг, также оформили с ним договор и начали готовиться к похоронам.

Но затем граждане пришли к выводу, что стоимость услуг агентства в размере 76 тыс. рублей, даже с учётом скидки в 22 тыс. рублей, завышена. Это им подтвердили и на кладбище. Они захотели сменить ритуальное агентство, но им отказались выдать справку и свидетельство о смерти без доплаты ещё 2,5 тыс. рублей. И только после обращения к адвокату и угрозы обратиться в полицию семье вернули уплаченные деньги и выдали необходимые документы.

В самом похоронном агентстве журналистам пояснили, что нарушения закона со стороны компании не было. Также там добавили, что не требовали дополнительных денег с родственницы покойной, а лишь просили обратиться письменно.

«Когда начался конфликт, меня на месте не было, я не могу отвечать за действия всех сотрудников. Мы предложили написать заявление о расторжении договора, в итоге договор расторгли, сумму вернули», — рассказала изданию юрист агентства.