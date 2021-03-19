Москва, , 06:51 — REGNUM Арбитраж Москвы взыскал в пользу фонда кино многомиллионный долг с кинокомпании, которая участвовала в производстве российско-китайского фильма «Тайна печати дракона». ООО «Корпорация Русская фильм группа» придётся выплатить федеральному фонду более 221,95 млн рублей. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В пользу федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии с производителя фильма, в котором снялись Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, взыскан долг в размере 221 955 421,54 рубля, где 180 млн рублей — основной долг, а остальная сумма является неустойкой.

Напомним, фонд выделял средства как раз на производство «Тайны печати дракона». Фильм ранее стал поводом для конфликта. К примеру, в рамках банкротного дела киностудии конкурсный управляющий попробовал привлечь к субсидиарной ответственности известных актёров, а также китайскую киностудию-партнёра.

Выигранный иск — не единственный, поданный фондом к кинокорпорации. 25 мая 2021 года суд рассмотрит требование о взыскании 91 928 096,78 рубля. А 17 марта в арбитраж Москвы поступило исковое заявление от того же фонда на сумму 73 030 188,65 рубля. Дело пока не принято к производству. Детали этих дел пока не сообщаются, но, вероятно, речь снова о деньгах, ранее выделенных на кинопроизводство.