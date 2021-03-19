Тегеран, , 08:25 — REGNUM 18 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в новогоднем поздравительном видеообращении, что иранский Новый год (Навруз) является временем проявления доброты, примирения, солидарности и счастья. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Поздравляя с Новым годом иранцев, проживающих за рубежом, говорящих на персидском языке и приверженных традиционным иранским обычаям, Зариф отметил, что предыдущий год был годом трудностей и вызовов для Ирана и ряда других стран.

«Продолжение пандемии COVID-19 показало человечеству, что в этом переплетенном мире даже самые большие державы уязвимы перед невидимым вирусом, который превратился в общую боль человечества», — сообщил глава МИД Ирана.

Он подчеркнул, что из-за незаконных санкций проблемы иранского народа лишь приумножились. «Однако иранцы не только никогда не сдавались перед вызовами и угрозами, но и мудро боролись с ними, поглощая всех нападавших в богатой иранской цивилизации», — отметил Зариф.

Он также выразил уверенность, что в новом году и столетии иранский народ с мудростью и бдительностью откроет перед собой блестящие перспективы и проложит путь к лучшему будущему.