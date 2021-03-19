Пекин, , 06:47 — REGNUM Международный альянс виртуальных обсерваторий (IVOA) анонсировал серию проектов по продвижению использования астрономических данных и информационных технологий в образовании и популярной науке во всем мире, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Эти проекты были объявлены в меморандуме о сотрудничестве между IVOA и Международным астрономическим союзом (МАС).

Сменяющий председателя IVOA и исследователь Национальных астрономических обсерваторий при Китайской академии наук Цуй Чэньчжоу сказал, что эти два учреждения в полной мере используют свои преимущества для осуществления ряда проектов, включая активное развитие виртуальных обсерваторий в астрономическом высшем образовании.

Описывая концепцию виртуальных обсерваторий, Цуй сказал, что с помощью новых технологий, таких как интернет и большие данные, ресурсы глобальных астрономических наблюдений и исследований могут быть связаны воедино, чтобы сформировать платформ сетевых астрономических исследований и образования с интенсивным использованием данных.