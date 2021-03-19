Иркутск, , 06:47 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2028 человек, причём, восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 19 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 59 662 человека (+184 за сутки).

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Госпитализированы 1523 пациента (+28 за сутки). Выздоровели 57 361 пациентов (+197 за сутки). Как сообщало ИА, ещё 251 житель Приангарья с коронавирусом скончался не от COVID-19 (+1 за сутки).

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