Тегеран, , 08:39 — REGNUM 18 марта министр промышленности, шахт и торговли Ирана объявил, что внешняя торговля Ирана за последние 11 месяцев текущего иранского года составила 60 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Данный показатель удалось зафиксировать благодаря надлежащим мерам национальных органов и частного сектора в эпоху санкций и экономической войны США», — заявил Али-Реза Разм-Хоссейни журналистам в кулуарах экономической сессии.

Он отметил, что экспорт Ирана за указанный период составил 34 миллиарда долларов, при этом импорт дошёл до отметки в 37 миллиардов долларов. Львиная доля продукции включала товары первой необходимости и сырье для производственного сектора.

«По данным Центрального банка Ирана (CBI), промышленный рост Ирана составил более семи процентов за последние 11 месяцев текущего иранского года», — сообщил иранский министр.

Хоссейни также выразил надежду на рост объемов внешней торговли Ирана в предстоящем иранском году (наступит 20 марта 2021 года).