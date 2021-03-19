Вашингтон, 19 марта 2021, 06:46 — REGNUM Министром здравоохранения США утвержден бывший генпрокурор Калифорнии Хавьер Бесерра. Решение об этом принял американский Сенат, 18 марта сообщается на сайте этого законодательного органа.
Мнения сенаторов в отношении кандидата разделились почти по полам. Так, за его назначение проголосовали 50 законодателей, а против — 49. Вскоре Бесерру приведут к присяге.
Как сообщило ИА REGNUM, 18 марта Сенат США одобрил назначение бывшего дипломата Уильяма Бернса директором ЦРУ.
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