Тегеран, , 08:52 — REGNUM 18 марта официальные лица Ирана и Сербии провели переговоры о путях развития сотрудничества в области энергетики и минерального сектора. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Переговоры состоялись между послом Ирана в Белграде Рашидом Хассанпуром и министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Зораной Михайлович.

Оба официальных лица отметили высокий уровень отношений между Тегераном и Белградом, призвав к дальнейшему расширению сотрудничества в ряде областей, представляющих взаимный интерес.

Сербский министр подчеркнул, что формирование энергетического комитета в рамках совместной экономической комиссии является важным шагом в развитии сотрудничества.

Говоря о колоссальных возможностях Ирана в энергетическом и минеральном секторах, она заявила, что Сербия готова развивать плодотворное и устойчивое сотрудничество с Ираном в этих областях.

Сербский министр также выразил надежду на скорейшее снятие американских санкций, чтобы подготовить дальнейшую почву для укрепления двустороннего сотрудничества.

В свою очередь посол Ирана заявил, что Тегеран придает большое значение своим связям с Белградом. Отметив взаимную договоренность о создании энергетического комитета, Хассанпур выразил надежду, что этот механизм будет способствовать расширению экономического сотрудничества.