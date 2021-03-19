Тегеран, , 09:03 — REGNUM 18 марта официальный представитель иранского правительства заявил, что снятие санкций и национальная кампания по сдерживанию пандемии COVID-19 являются основными задачами правительства на предстоящий год. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Рабиеи сделал эти замечания в интервью с журналистами IRNA. Он отметил, что правительство стремится закрепить национальное достоинство и интересы на длительный период.

Ссылаясь на привычную практику США быть нелояльными в отношении целого спектра международных вопросов, чиновник подчеркнул, что иранское правительство должно получить гарантии реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Он также отметил необходимость обратить внимание на вопрос создания рабочих мест по мере открытия различных проектов в ряде ключевых областей по всей стране.

В конце своего выступления Рабиеи сообщил, что одной из основных задач правительства является обеспечение людей вакцинами от COVID-19 в ближайшие месяцы.

С момента вспышки во всем мире в декабре 2019 года пандемия коронавирусной инфекции унесла жизни более 2 690 000 человек. Число погибших в Иране превысило отметку в 60 тысяч человек.