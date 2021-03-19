Тегеран, , 07:26 — REGNUM 18 марта посол Ирана в Баку Аббас Мусави заявил об отсутствии каких-либо препятствий на пути развития отношений между Исламской Республикой и Азербайджаном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Обе страны полны решимости расширять двусторонние связи», — заявил Мусави на встрече между официальными лицами Иранской торгово-промышленной палаты и Азербайджанского фонда содействия экспорту и инвестициям (AZPROMO).

Посол призвал к расширению торговых связей с Азербайджанской Республикой, отметив высокий потенциал развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Он также подчеркнул, что в настоящий момент 20 процентов азербайджанских земель освобождены от оккупации, призвав при этом к символическому 20-процентному росту экономического сотрудничества между Тегераном и Баку.

«Азербайджан готов принять у себя иранские компании и частный сектор», — сообщил Мусави.