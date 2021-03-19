Пекин, , 06:40 — REGNUM Научно-фантастический блокбастер 2009 года «Аватар» остается на вершине чарта кассовых сборов материковой части Китая, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Китайской информационной платформы киноданных, на седьмой день своего возвращения в китайские кинотеатры оскароносный фильм набрал 11,44 млн юаней ($1,76 млн), в то время как общие сборы составили 194 млн юаней.

Нашумевшая китайская комедия «Привет, мама» сохранила второе место, завершив 18 марта сборами в 6,43 млн юаней. В настоящее время это второй по кассовым сборам фильм всех времен в Китае, он собрал суммарно 5,29 млрд юаней более чем за месяц.

На третьем и четвертом месте оказались комедии-драмы «Конец игры» и «Детектив из Чайнатауна-3» со сборами 5,02 млн и 2,6 млн юаней соответственно.