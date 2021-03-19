Улан-Удэ, , 06:42 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 63 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 35 354. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 18 739 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 752 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 634 больных. На амбулаторном лечении находится 519 человек, наблюдается 59 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 33 449 (+101) человек.

В реанимации остаются 69 пациентов в тяжёлом состоянии (45 — старше 65 лет). В том числе 36 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (18 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 69,7% — из 909 перепрофилированных коек занято 634.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за прошедшие сутки выявили 72 новых случая заражения коронавирусом. Это на два случая больше, чем регистрировалось в предыдущие два дня.

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