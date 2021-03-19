Москва, , 06:33 — REGNUM Обязательные надбавки и доплаты к пенсиям в России будут выплачены в 2021 году в полном объеме, заявил 19 марта генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов в беседе с агентством «Прайм».

При этом он отметил, что дополнительные платежи, которые полагались в 2020 году из-за пандемии коронавируса, уже не будут предоставляться, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране постепенно приходит в норму и власти РФ надеются и на улучшение ситуации в экономике.

Юрист напомнил, что в этом году доплаты к пенсиям в двойном размере получат граждане старше 80 лет, инвалиды первой группы, жители Крайнего Севера, а также лица, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники.

Кроме того, по словам Баранова, пенсии и ряда других категорий российских пенсионеров будут выплачены с учетом прибавок и индексации в размере 3,4%, проведение которой планируется с 1 апреля.

Как сообщило ИА REGNUM, 17 марта глава Центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис напомнил о сроках индексаций пенсий в РФ и назвал средние размеры пенсионных выплат после ее проведения.

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