Пекин, , 06:33 — REGNUM В Китае 19 марта состоялась премьера нового фильма, рассказывающего о скрытой травме и искренней любви японских военных сирот и их приемных китайских родителей, сообщает агентство Синьхуа.

Сюжет фильма «По следам ее тени» крутится вокруг пожилой китаянки, которая прибыла Японию, чтобы найти свою пропавшую японскую дочь, которую она усыновила после Второй мировой войны.

Китайско-японская копродукция объединила кинематографистов и актеров из обеих стран, в том числе известных режиссеров Цзя Чжанкэ и Наоми Кавасэ, которые выступили продюсерами фильма.

Режиссер и сценарист фильма Пэн Фэй сказал, что фильм является данью уважения гуманитарным действиям китайских родителей, которые воспитывали японских детей, как своих собственных, после японского отступления.

«Они замечательные родители, и их истории не должны быть забыты», — сказал он на расширенном показе в Пекине.

Более 4000 японских сирот, в основном отпрысков гражданских лиц, отправленных в северо-восточный Китай для колонизации завоеванных земель, остались в Китае после капитуляции Японии и отчаянного отступления в 1945 году. Усыновленные китайскими семьями, большинство из них вернулись в Японию в 1970-х и 1980-х годах после того, как две страны возобновили дипломатические отношения.

В фильме мать-китаянка открыла для себя неудобную истину, что новая жизнь ее дочери в Японии не была такой блаженной, как изображалось в ее ободряющих письмах. Незнакомая с японским языком и культурой, дочь, как и другие военные сироты, испытывала трудности с поиском работы и на родине к ней относились как к «гайдзину», то есть чужаку.

Режиссер отметил, что его команда провела восемь месяцев в Японии, посещая семьи вернувшихся сирот.

«Представьте себе типичное японское здание на типичной японской улице, и при входе мы услышали звуки китайского телесериала. Конечно, они говорили о горестях и трудностях, но я хотел разглядеть истории, о которых они говорили с улыбкой, смирением, самоиронией и прощением», — поведал Пэн.