Тайбэй, , 06:33 — REGNUM Десятки жителей Тайваня обратились в паспортные столы для того, чтобы сменить имя на «Лосось» из-за акции в японском ресторане, сообщает Kyodo.

По его данным, 133 тайванца поменяли имя на «Лосось» спустя два дня, когда японский ресторан «Суширо» предложил новую акцию. Согласно ее условиям, любой, у которого в паспорте имя «Лосось», которое состоит из двух иероглифов, может вместе с пятью друзьями бесплатно есть суши в заведении. Посетители, у кого в имени содержится лишь один из иероглифов, может получить скидку до 50%.

Эта ситуация вынудило МВД Тайваня выпустить предупреждение. Силовики напомнили жителям страны, что имя в паспорте можно поменять всего три раза. Поэтому в тайваньском МВД предупредили, что, не зная об этих правилах можно остаться Лососем на всю жизнь.