Барнаул, , 06:32 — REGNUM Переход температуры воздуха через 0 °C привел к началу вскрытия рек в Алтайском крае. По данным спутникового мониторинга, который обнародован на сайте Ц ФГБУ «НИЦ «Планета», в устье Оби, в Бие и Катуни (в границах Алтайского края) местами наблюдаются полыньи, которые постепенно увеличивают свою протяженность.

Мониторинг ледовой обстановки, Алтайский край Planet.iitp.ru

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Мелкие реки Каменка, Сетовка, Поперечная, Камышинка, берущие начало в горах Алтая, почти полностью вскрылись ото льда. Лишь на отдельных участках еще сохраняется ледовый покров. На реках Ануй, Песчанная, Алей, Чарыш, Чумыш, а также на Оби от Быстрого Истока до Камня-на-Оби сохраняется ледостав.

Толщина льда на реках края за первую декаду марта составила 45−82 см, что преимущественно ниже нормы. В ближайшие дни стабильная гидрологическая обстановка на реках Алтайского края сохранится, в уровенном режиме существенных изменений не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, уже 20 марта в регионе ожидается аномальное потепление до +15°С.

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