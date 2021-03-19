Красногорск, Московская область, , 06:30 — REGNUM От коронавирусной инфекции в Московской области сделали прививки 350 тыс. человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».

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«Сейчас порядка 350 тысяч привились, — сказал Воробьёв. — Должны несколько миллионов. Поэтому работаем над тем, чтобы была запись, чтобы максимальное количество людей обезопасили себя от этой болезни».

Глава региона считает, что задачей врачей является убедить жителей, что вакцинация для тех жителей, у которых нет противопоказаний, является спасением. Он отметил, что особенно это важно для старшего поколения.

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