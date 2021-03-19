Новосибирск, , 06:28 — REGNUM Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Росздравнадзором проверили наличие лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, а также их отпуск по рецепту в аптеках. Об этом сообщает региональное правительство.

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«В ежедневном режиме мы отслеживаем наличие тех или иных препаратов в аптечной сети не только Новосибирска, но и всей области. При возникновении критических ситуаций благодаря собственникам и дистрибьюторам мы выходили на производителей лекарств для того, чтобы оперативно доставить препараты. Также мы активно работали с новосибирскими производителями лекарственных средств, которые в том числе изготавливают препараты, применяемые при лечении коронавируса. Система взаимодействия уже отработана, и при необходимости мы принимаем оперативные решения, чтобы жители области не почувствовали какого-то дефицита и не сформировался ажиотажный спрос», — прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

По словам руководителя территориального органа Росздравнадзора Елены Хрусталевой, сейчас поступают единичные обращения по достаточно эксклюзивным лекарственным препаратам, мазям, которые могут быть в наличии не во всех аптеках. Он уточнила, что производство особо востребованных лекарственных препаратов увеличено в семь-восемь раз. Объемы поставок стали достаточно большими, производители подстроились под ситуацию.